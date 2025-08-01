Кількість жертв атаки на Київ 31 липня зросла до 31, серед них – пʼятеро дітей

Кількість загиблих внаслідок комбінованої атаки по Києву 31 липня продовжує зростати. Рятувальники другу добу поспіль розбирають завали зруйнованого будинку у Святошинському районі.

У Києві зросла кількість жертв атаки 31 липня

Станом на 10:30 очільник військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив що з під-завалів дістали ще три тіла.

Так кількість загиблих внаслідок комбінованої атаки по Києву 31 липня зросла до 31 людей, з них – пʼятеро дітей.

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Журналістка Фактів ICTV Христина Гавриш з місця атаки повідомляє що з-під завалів дістали тіла жінки і двох дітей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені.

– На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу. Дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам – усім, хто зараз допомагає людям. Це дуже важливо, – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Як раніше повідомили у ДСНС України, станом на ранок 1 серпня рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі Києва 12 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.

Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 28 осіб, з них 3 – діти (2, 6 та 17 років).

Внаслідок атаки постраждали 159 людей, серед яких 16 дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 112 постраждалим.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку та вивезли понад 2000 тонн уламків.

До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників і 60 одиниць техніки.

У Києві 1 серпня оголошено днем жалоби.

Атака на Київ 31 липня

Вибухи у Києві пролунали у ніч проти 31 липня. Російські війська атакували столицю України спочатку ударними безпілотниками, а згодом завдали ракетного удару.

Одна з ракет влучила у підʼїзд багатоповерхівки у Святошинському районі.

Вже другу добу рятувальники розбирають завали зруйнованого будинку.

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