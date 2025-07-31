Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки РФ на Киев
Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с очередным масштабным ударом России по Киеву 31 июля, в результате которого есть многочисленные жертвы и значительные разрушения.
Об этом сообщил в сети Х глава МИД Украины Андрей Сибига.
Экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки на Киев
Встреча Совбеза ООН запланирована на 1 августа. Обсуждение состоится в рамках повестки дня под названием Поддержание мира и безопасности Украины.
— Путин отвергает усилия ради мира и стремится затянуть войну. Но у мира есть достаточно силы, чтобы его остановить — благодаря единому давлению и принципиальной позиции в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня, — отметил Сибига.
Он добавил, что заседание Совета Безопасности станет площадкой для демонстрации четкой и решительной позиции международного сообщества в отношении российской агрессии.
Атака РФ на Киев 31 июля
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Киев с применением беспилотников и ракет.
Оккупанты выпустили 309 ударных дронов и запустили восемь крылатых ракет типа Искандер-К.
Основным объектом удара стал Киев. Повреждения зафиксированы в нескольких районах столицы: Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском.
В Святошинском районе ракета разрушила девятиэтажный жилой дом.
По состоянию на сейчас известно о 16 погибших в результате атаки РФ. Среди них — 14 взрослых и двое детей в возрасте 6 и 17 лет.
По меньшей мере 155 человек ранены.
К ликвидации последствий обстрела в городе привлечено более 1 200 сотрудников полиции и спасательных служб.
Поисковые работы продолжаются — на завалах разрушенных зданий работают четыре кинологические группы.
Мэр столицы Виталий Кличко объявил 1 августа Днем траура в Киеве.