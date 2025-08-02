Взрыв в Николаеве: враг запустил ракету с Ту-22М3
В Николаеве был слышен звук взрыва — атаку города подтвердил мэр Александр Сенкевич.
Взрывы в Николаеве 2 августа 2025 года
Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, российские террористы атаковали Николаев. Следствием обстрела стал пожар. Все соответствующие службы уже работают на месте.
Взрывы в Николаеве раздались на фоне сообщений об угрозе пусков ракет Х-22 из российского бомбардировщика Ту-22м3 в акватории Черного моря.
В частности, в Воздушных силах предупредили о ракете курсом на Николаев.
Со своей стороны начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что есть отключения света в области.
Напомним, что в ночь на 24 июля силы противовоздушной обороны Николаевщины уничтожили или подавили восемь вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, а также беспилотники других типов. Следствием падения обломков стали пожары на складах двух предприятий.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 256-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.