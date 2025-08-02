Взрыв в Николаеве: враг запустил ракету с Ту-22М3

В Николаеве был слышен звук взрыва — атаку города подтвердил мэр Александр Сенкевич.

Взрывы в Николаеве 2 августа 2025 года

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, российские террористы атаковали Николаев. Следствием обстрела стал пожар. Все соответствующие службы уже работают на месте.

Взрывы в Николаеве раздались на фоне сообщений об угрозе пусков ракет Х-22 из российского бомбардировщика Ту-22м3 в акватории Черного моря.

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В частности, в Воздушных силах предупредили о ракете курсом на Николаев.

Со своей стороны начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что есть отключения света в области.

Напомним, что в ночь на 24 июля силы противовоздушной обороны Николаевщины уничтожили или подавили восемь вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, а также беспилотники других типов. Следствием падения обломков стали пожары на складах двух предприятий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 256-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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