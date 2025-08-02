РФ атаковала Херсон авиабомбами: мост к микрорайону Корабел поврежден
Российская армия атаковала с авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы.
Взрывы в Херсоне 2 августа — повреждение моста к Корабелу
В результате российских атак поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел, сообщает Херсонская областная военная администрация.
Кроме этого, повреждены три частных дома и многоэтажный жилой дом.
На данный момент информация о пострадавших не поступала, отметили в Херсонской ОВА.
Местных жителей призвали временно воздержаться от поездок в этом направлении — до отдельного уведомления, сообщили в городской военной администрации.
— Мы находимся в постоянном контакте с Херсонской областной военной администрацией и Силами обороны. Все дальнейшие действия координируются с учетом ситуации с безопасностью. Херсон держится. Вместе выстоим, — говорится в сообщении.
Обстрелы Херсона 2 августа — какие последствия
С самого утра Россия усилила обстрелы по Херсону. Под удары попали Корабельный и Днепровский районы.
По информации Херсонской ОВА, известно по меньшей мере о двух погибших и четырех пострадавших.
Утром в результате российского обстрела по Херсону погибли мужчина и 68-летняя женщина.
Известно, что из-за вражеской атаки 41-летний мужчина получил взрывную травму, множественные ранения туловища и конечностей.
Еще у одного 79-летнего мужчины — взрывная травма и осколочное ранение руки. Его госпитализировали в среднем состоянии тяжести.
В результате обстрела 50-летний мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
Кроме этого, бригада медиков оказала на месте помощь 70-летнему мужчине, который получил взрывную травму, множественные осколочные ранения грудной клетки и рук.