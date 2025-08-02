Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Что изменится для ВПЛ с 1 августа: выплаты, жилье и трудоустройство
Оборвать общение без объяснений: назвали самую жесткую форму психического насилия
Срочно
Срочно
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

РФ атаковала Херсон авиабомбами: мост к микрорайону Корабел поврежден

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Российская армия атаковала с авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы.

Взрывы в Херсоне 2 августа — повреждение моста к Корабелу

В результате российских атак поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел, сообщает Херсонская областная военная администрация.

Кроме этого, повреждены три частных дома и многоэтажный жилой дом.

Сейчас смотрят

На данный момент информация о пострадавших не поступала, отметили в Херсонской ОВА.

Местных жителей призвали временно воздержаться от поездок в этом направлении — до отдельного уведомления, сообщили в городской военной администрации.

— Мы находимся в постоянном контакте с Херсонской областной военной администрацией и Силами обороны. Все дальнейшие действия координируются с учетом ситуации с безопасностью. Херсон держится. Вместе выстоим, — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона 2 августа — какие последствия

С самого утра Россия усилила обстрелы по Херсону. Под удары попали Корабельный и Днепровский районы.

По информации Херсонской ОВА, известно по меньшей мере о двух погибших и четырех пострадавших.

Утром в результате российского обстрела по Херсону погибли мужчина и 68-летняя женщина.

Известно, что из-за вражеской атаки 41-летний мужчина получил взрывную травму, множественные ранения туловища и конечностей.

Еще у одного 79-летнего мужчины — взрывная травма и осколочное ранение руки. Его госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

В результате обстрела 50-летний мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Кроме этого, бригада медиков оказала на месте помощь 70-летнему мужчине, который получил взрывную травму, множественные осколочные ранения грудной клетки и рук.

Читайте также
Атака БпЛА в Сумской области: погиб 12-летний мальчик, пострадал еще один подросток
Обстрел Свесской общины в Сумской области сегодня: что известно об атаке РФ 2 августа 2025

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывМістНовости ХерсонаХерсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь