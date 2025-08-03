Ракетная атака на Николаев: повреждены 35 домов, машины, есть пострадавшие

В результате вражеской ракетной атаки по Николаеву вчера вечером повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома. По меньшей мере семь человек получили ранения.

Об этом сообщает начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Ракетная атака на Николаев 2 августа: что известно

По словам Виталия Кима, россияне нанесли ракетный удар в 22:01.

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Разрушены три частных дома, еще 23 частных и 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почты, магазин стройматериалов получили повреждения от взрывов.

По состоянию на утро 3 августа известно о семи пострадавших — четырем людям оказали медицинскую помощь на месте. В больницу госпитализированы 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести. 32-летний мужчина получил помощь амбулаторно.

В ГСЧС показали последствия атаки на Николаев 2 августа.

2 августа вечером российская армия атаковала из авиации Херсон, сбросив на город две управляемые авиабомбы. В результате вражеской атаки поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 257-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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