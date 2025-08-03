Ракетна атака на Миколаїв: пошкоджено 35 будинків, автівки, є постраждалі

Внаслідок ворожої ракетної атаки по Миколаєву вчора ввечері пошкоджено та зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Щонайменше семеро людей зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Ракетна атака на Миколаїв 2 серпня: що відомо

За словами Віталія Кіма, росіяни завдали ракетного удару о 22:01.

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Зруйновано три приватні будинки, ще 23 приватні та 12 багатоквартирних будинків, шість автівок, відділення пошти, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень від вибухів.

Станом на ранок 3 серпня відомо про сімох постраждалих – чотирьом людям надали медичну допомогу на місці. До лікарні госпіталізовано 57-річного та 74-річного чоловіків у стані середньої тяжкості. 32-річний чоловік отримав допомогу амбулаторно.

У ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв 2 серпня.

2 серпня ввечері російська армія атакувала з авіації Херсон, скинувши на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 257-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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