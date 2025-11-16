В Самборском районе Львовской области 37-летний местный житель взорвал гранату во время общения с полицейскими.

Правоохранители остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения, сообщила полиция Львовской области.

Мужчина взорвал гранату во время разговора с полицией

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 18:00 16 ноября в городе Рудки Самборского района. Полицейские остановили автомобиль Alfa Romeo.

Сейчас смотрят

— Водитель, 37-летний житель одного из сел Самборского района, во время общения с полицейскими возле автомобиля достал гранату и взорвал ее. В результате взрыва злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, — заявили в полиции.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, 24 октября в Овруче Житомирской области мужчина взорвал гранату на железнодорожной станции во время проверки документов. Тогда погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.

Фото: Полиция Львовской области

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.