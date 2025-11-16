У Самбірському районі Львівської області 37-річний місцевий житель підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими.

Правоохоронці зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху, повідомила поліція Львівської області.

Чоловік підірвав гранату під час розмови з поліцією

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 18:00 16 листопада у місті Рудки Самбірського району. Поліцейські зупинили автомобіль Alfa Romeo.

Зараз дивляться

– Водій, 37-річний житель одного з сіл Самбірського району, під час спілкування з поліцейськими біля автівки, дістав гранату та підірвав її. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, – заявили в поліції.

За фактом події розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 24 жовтня в Овручі на Житомирщині чоловік підірвав гранату на залізничній станції під час перевірки документів. Тоді загинули четверо людей, ще 12 отримали поранення.

Фото: Поліція Львівської області

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.