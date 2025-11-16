На Львівщині водій підірвав гранату під час зупинки автівки патрульними
- У Самбірському районі Львівської області чоловік підірвав гранату під час зупинки його авто поліцією.
- Він отримав поранення і госпіталізований; відкрито кримінальні провадження за ст. 263 та ст. 348 ККУ.
У Самбірському районі Львівської області 37-річний місцевий житель підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими.
Правоохоронці зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху, повідомила поліція Львівської області.
Чоловік підірвав гранату під час розмови з поліцією
За даними правоохоронців, інцидент стався близько 18:00 16 листопада у місті Рудки Самбірського району. Поліцейські зупинили автомобіль Alfa Romeo.
– Водій, 37-річний житель одного з сіл Самбірського району, під час спілкування з поліцейськими біля автівки, дістав гранату та підірвав її. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, – заявили в поліції.
За фактом події розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Також за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, 24 жовтня в Овручі на Житомирщині чоловік підірвав гранату на залізничній станції під час перевірки документів. Тоді загинули четверо людей, ще 12 отримали поранення.
Фото: Поліція Львівської області