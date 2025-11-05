В торговом центре в Оболонском районе Киева прогремел взрыв, который произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В ТРЦ Киева взорвали гранату: что известно

По данным местных пабликов и источников СМИ, инцидент произошел в ТРЦ Dream Yellow.

На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Пострадавших среди граждан нет.

Сейчас смотрят

Предварительно установлено, что в помещение магазина в ТРЦ зашел 39-летний местный житель, который был в состоянии алкогольного опьянения и начал конфликтовать с персоналом заведения. В дальнейшем нарушитель бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась.

Мужчина задержан, в настоящее время с ним общаются полицейские. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

К слову, ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева прогремел взрыв в квартире. По предварительным данным, в квартире взорвалась граната.

Источник : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.