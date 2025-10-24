В Овруче Житомирской области мужчина взорвал гранату на железнодорожной станции во время проверки документов. К сожалению, есть погибшие.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Взрыв на станции Овруч 24 октября: что известно

Взрыв прогремел около 10:50 на перроне в Овруче Коростенского района.

По предварительной информации от правоохранителей, четыре человека погибли, еще 12 получили ранения.

Известно, что сотрудники Госпогранслужбы проверяли документы у пассажиров дизель-поезда. В это время на перроне один из пассажиров достал гранату, после чего раздался взрыв. В результате взрыва этот мужчина, 23-летний харьковчанин, погиб. Также смертельные ранения получили три женщины – 29, 58 и 82 лет, все они являются жительницами Коростенского района. Среди погибших – пограничница.

Всех раненых доставили в больницу. Среди пострадавших — гражданские и двое военнослужащих из состава наряда.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Нацполиции области, отдел полиции №1 Коростенского райуправления, полицейские взрывотехники, криминалисты, другие экстренные службы.

Как сообщили в Госпогранслужбе, мужчина, который взорвал гранату, недавно был задержан за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Овруч на карте

Город Овруч находится на севере Житомирской области, недалеко от границы с Беларусью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Нацполиция, Госпогранслужба

