Служба безопасности Украины по «горячим следам» установила и задержала трех причастных к теракту в Дарницком районе Киева — менее чем через шесть часов после двойного взрыва.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Теракт в Дарницком районе Киева 11 декабря: что известно

По данным следствия, задержанные — граждане Украины в возрасте 23, 25 и 27 лет.

Они выполняли указания российских спецслужб, с которыми контактировали через телеграм-каналы, маскировавшиеся под объявления о быстром заработке.

В столице злоумышленники работали разнорабочими, параллельно готовя взрывчатку и покупая компоненты для СВП в различных промышленных магазинах, чтобы затруднить отслеживание.

Два взрывных устройства они установили в промзоне по координатам, которые получили от куратора.

В момент подрыва территорию патрулировали бойцы Нацгвардии.

В результате взрывов в Дарницком районе Киева 11 декабря погиб один военнослужащий, еще трое силовиков и охранник предприятия получили ранения.

Правоохранители выяснили, что российская сторона организовала онлайн-трансляцию закладки и взрыва взрывчатки: рядом с местом теракта исполнители оставили телефоны, которые передавали видео в режиме реального времени.

СБУ и Нацполиция оперативно идентифицировали и задержали подозреваемых по месту жительства.

Во время обысков изъяли доказательства их причастности к подготовке преступления.

В ближайшее время им объявят подозрение по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший гибель человека.

В СБУ подчеркнули, что исполнители действовали цинично и находились под прямым контролем спецслужб РФ, однако их деятельность удалось быстро нейтрализовать.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают каналы связи с кураторами и возможными соучастниками.

