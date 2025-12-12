Исполнителей теракта в Дарницком районе Киева задержали за 6 часов – СБУ
Служба безопасности Украины по «горячим следам» установила и задержала трех причастных к теракту в Дарницком районе Киева — менее чем через шесть часов после двойного взрыва.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Теракт в Дарницком районе Киева 11 декабря: что известно
По данным следствия, задержанные — граждане Украины в возрасте 23, 25 и 27 лет.
Они выполняли указания российских спецслужб, с которыми контактировали через телеграм-каналы, маскировавшиеся под объявления о быстром заработке.
В столице злоумышленники работали разнорабочими, параллельно готовя взрывчатку и покупая компоненты для СВП в различных промышленных магазинах, чтобы затруднить отслеживание.
Два взрывных устройства они установили в промзоне по координатам, которые получили от куратора.
В момент подрыва территорию патрулировали бойцы Нацгвардии.
В результате взрывов в Дарницком районе Киева 11 декабря погиб один военнослужащий, еще трое силовиков и охранник предприятия получили ранения.
Правоохранители выяснили, что российская сторона организовала онлайн-трансляцию закладки и взрыва взрывчатки: рядом с местом теракта исполнители оставили телефоны, которые передавали видео в режиме реального времени.
СБУ и Нацполиция оперативно идентифицировали и задержали подозреваемых по месту жительства.
Во время обысков изъяли доказательства их причастности к подготовке преступления.
В ближайшее время им объявят подозрение по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший гибель человека.
В СБУ подчеркнули, что исполнители действовали цинично и находились под прямым контролем спецслужб РФ, однако их деятельность удалось быстро нейтрализовать.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают каналы связи с кураторами и возможными соучастниками.