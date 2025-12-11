СБУ сорвала попытку российских спецслужб организовать убийство украинского военного, которого планировали взорвать во время инсценированного «свидания».

СБУ сорвала теракт ФСБ в Чернигове

Контрразведка разоблачила в Чернигове агента ФСБ, который готовил теракт и должен был заложить самодельную взрывчатку возле дома, куда должен был прибыть защитник ВСУ.

По данным следствия, российские кураторы создали фейковый профиль «девушки» на сайте знакомств, через который выманили воина на выбранную локацию.

Между тем агент — 35-летний местный дезертир, завербованный ФСБ в телеграм-каналах под предлогом легкого заработка изготовил самодельное взрывное устройство и подготовил его к дистанционному подрыву с помощью мобильного телефона.

Кроме того, он установил скрытую камеру с удаленным доступом, чтобы ФСБ могла отслеживать появление военного и активировать взрыв.

СБУ заблаговременно раскрыла план, обезвредила взрывчатку и предотвратила теракт.

Во время обыска у агента нашли компоненты для СВУ и телефон, через который он контактировал с куратором.

Расследование продолжается в рамках производства по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 111 УК о государственной измене в условиях военного положения.

Операцию проводили сотрудники СБУ Черниговской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух агентов российской военной разведки ГРУ, причастных к подготовке воздушных атак по Киевской области.

Источник : СБУ

