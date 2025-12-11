Взрывы в Дарницком районе Киева, которые прогремели днем ​​11 декабря, расследуют как теракт.

Взрывы в Дарницком районе Киева: что известно

Следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начали досудебное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе Киева.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно как террористический акт, приведший к гибели человека.

Известно, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев совершали патрулирование территории, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали.

Второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали прибывшие по вызову работники полиции и медики. Пострадали двое сотрудников полиции.

По информации СМИ, инцидент произошел на улице Ревуцкого. Местные жители сообщают о нескольких взрывах. Также медиа пишут, что, предварительно, подорвались два человека.

— Как сообщили источники, чрезвычайное происшествие произошло на улице Ревуцкого, раздались несколько взрывов. Сейчас на месте происшествия работают все службы, – пишет РБК-Украина.

К слову, 28 октября в Хмельницком прогремел взрыв, в результате которого обвалились три этажа жилого дома. В результате происшествия пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок. Также были частично разрушены 9 квартир, еще 15 повреждены.

Источник : Прокуратура Киева

