Служба безпеки України по “гарячих слідах” встановила та затримала трьох причетних до теракту в Дарницькому районі Києва — менше ніж за шість годин після подвійного вибуху.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Теракт у Дарницькому районі Києва 11 грудня: що відомо

За даними слідства, затримані — громадяни України віком 23, 25 і 27 років.

Вони виконували вказівки російських спецслужб, з якими контактували через телеграм-канали, що маскувалися під оголошення про швидкий заробіток.

У столиці зловмисники працювали різноробочими, паралельно готуючи вибухівку та купуючи компоненти для СВП у різних промислових магазинах, щоб ускладнити відстеження.

Два вибухові пристрої вони встановили у промзоні за координатами, які отримали від куратора.

У момент підриву територію патрулювали бійці Нацгвардії.

Внаслідок вибухів у Дарницькому районі Києва 11 грудня загинув один військовослужбовець, ще троє силовиків та охоронець підприємства дістали поранення.

Правоохоронці з’ясували, що російська сторона організувала онлайн-трансляцію закладення та підриву вибухівки: поряд із місцем теракту виконавці залишили телефони, які передавали відео в режимі реального часу.

СБУ та Нацполіція оперативно ідентифікували й затримали підозрюваних за місцем проживання.

Під час обшуків вилучили докази їхньої причетності до підготовки злочину.

Найближчим часом їм оголосять підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що спричинив загибель людини.

У СБУ наголосили, що виконавці діяли цинічно й перебували під прямим контролем спецслужб РФ, однак їхню діяльність вдалося швидко нейтралізувати.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють канали зв’язку з кураторами та можливих співучасників.

