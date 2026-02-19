Вчера вечером РФ атаковала Лозовую в Харьковской области. В результате вражеских обстрелов обесточена крупнейшая котельная города.

Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

Атака на Лозовую 18 февраля

По словам Сергея Зеленского, атакованная котельная обеспечивает теплом почти 16 тысяч абонентов.

— Эта ночь еще сохраняется минусовая температура. Все силы направили, чтобы сохранить сети и дать тепло людям. Без указаний коммунальщиков прошу не вмешиваться во внутридомовые сети, — подчеркнул мэр города.

Ранее источники в военной разведке сообщали, что Российская Федерация готовится использовать морские дроны для массированных атак на Украину.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1457-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

