Учора ввечері РФ атакувала Лозову, що на Харківщині. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлена найбільша котельня міста.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Атака на Лозову 18 лютого

За словами Сергія Зеленського, атакована котельня забезпечує теплом майже 16 тис. абонентів.

— Цієї ночі ще зберігається мінусова температура. Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі, — наголосив мер міста.

Раніше джерела у воєнній розвідці повідомляли, що Російська Федерація готується використовувати морські дрони для масованих атак на Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1457-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

