РФ наращивает производство морских дронов для атак на порты и судоходство – разведка
- РФ переходит к концепции массированного применения морских дронов, формируя серийное производство и многоплатформенную модель атак.
- Целью становятся не только военные объекты, но и порты, логистика и гражданское судоходство, что создает риски международной морской безопасности.
- Морские дроны интегрируются в комбинированные атаки вместе с воздушными БПЛА, разведкой и ракетными ударами.
- Российские разработки отстают технологически, но Кремль накапливает средства влияния на перспективу, готовя долгосрочную стратегию морского давления.
Российская Федерация готовится использовать морские дроны для массированных атак на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в военной разведке.
Морские дроны РФ и атаки на Украину: что известно
Речь идет о морских дронах Тритон, которые развивают скорость до 100 км/ч и могут использоваться как для атак на гражданское судоходство, так и на портовую инфраструктуру Украины.
Кроме того, судя по имеющимся планам по производству таких дронов, россияне планируют перейти к тактике массированного их применения против украинцев.
Отдельное внимание в ГУР обратили на разработку автономного подводного аппарата Просвет-1, который создается для противодействия украинским подводным беспилотным системам.
Там считают, что это свидетельствует о попытках РФ формировать эшелонированную подводную оборону.
Разведка отмечает, что среди наиболее вероятных сценариев применения этого аппарата – охрана пунктов базирования флота, патрулирование прибрежных акваторий, использование в качестве ретрансляторов связи и потенциальные попытки влияния на судоходство и портовую инфраструктуру Украины.
В то же время украинская разведка отмечает, что хотя РФ и движется в направлении развития морских беспилотников, она делает это с существенным опозданием.
– Они долго жили в логике классического флота: корабли, подводные лодки, авиация. И только тогда, когда стало понятно, что эти инструменты не дают нужного результата, начали искать альтернативу в дронах, – пояснил источник издания.
Там добавляют, что проблема заключается в отсутствии отработанности системы применения, тогда как концепция простого морского дрона-камикадзе уже фактически полностью утратила свою актуальность.
В ГУР объяснили, что современная беспилотная война требует более сложных и многоуровневых решений. Она включает в себя разведку, нужна стабильная связь, ретрансляция и интеграция в общую систему поражения.
Для россиян все это – слабое место разработок, и именно этому они пытаются научиться у украинских дронов.
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии журналистам рассказал, что российские разработки в сфере морских дронов в значительной степени являются попыткой воспроизвести украинский подход, который доказал свою эффективность в борьбе с Черноморским флотом РФ.
– Они не копируют конкретный дрон. Они копируют логику: быстрая платформа, малозаметность, модульность, попытка интеграции в систему, – заявил он.
Плетенчук добавил, что у россиян есть проблемы с доступом к компонентам, трудности со связью и навигацией, без чего морской дрон превращается в малоуправляемое и малоэффективное средство.
Между тем эксперт Defense Express Олег Катков подчеркнул, что на данный момент для россиян более эффективным и отработанным инструментом остаются воздушные дроны и ракеты, которые они применяют массово и системно.
Он напомнил, что Украина имеет не так много крупных морских целей, с которыми могли бы бороться россияне.
Эксперты считают, что разработка морских дронов для россиян пока является скорее направлением работы на перспективу, чем инструментом, который сейчас существенно изменил бы ситуацию.
– Новая волна – это ударные и многоцелевые беспилотные катера, которые РФ пытается адаптировать под различные варианты применения. В открытых источниках регулярно фигурируют названия Одуванчик, Murena, Визир, Катран, – перечисляет издание.
Так, по оценкам экспертов, россияне параллельно тестируют различные концепции – от простых ударных платформ с большой боевой частью до тех, которые имеют лучшие сенсорные возможности и являются носителями для меньших дронов, чтобы действовать ближе к побережью или сложным объектам.
Источники отмечают, что противник все же занимается накоплением этих средств, поэтому в зоне потенциального риска остаются украинские порты, логистика, судоходство и военные платформы.
Также возможно комбинированное применение, когда его соединят с воздушными дронами, разведкой или ракетными ударами, чтобы улучшить многоуровневую атаку.
Отдельно отмечается, что существует потенциальная угроза и для судов других государств на маршрутах международного судоходства.
– В стратегическом измерении развитие морских беспилотников рассматривается РФ как составляющая долгосрочной военной политики, направленной на асимметричное противостояние государствам с технологически развитыми военно-морскими силами, – подытожили в ГУР.
Там уточнили, что украинская сторона продолжает следить за изготовлением российских морских дронов для дальнейшей их нейтрализации.