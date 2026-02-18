Российская Федерация готовится использовать морские дроны для массированных атак на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в военной разведке.

Морские дроны РФ и атаки на Украину: что известно

Речь идет о морских дронах Тритон, которые развивают скорость до 100 км/ч и могут использоваться как для атак на гражданское судоходство, так и на портовую инфраструктуру Украины.

Кроме того, судя по имеющимся планам по производству таких дронов, россияне планируют перейти к тактике массированного их применения против украинцев.

Отдельное внимание в ГУР обратили на разработку автономного подводного аппарата Просвет-1, который создается для противодействия украинским подводным беспилотным системам.

Там считают, что это свидетельствует о попытках РФ формировать эшелонированную подводную оборону.

Разведка отмечает, что среди наиболее вероятных сценариев применения этого аппарата – охрана пунктов базирования флота, патрулирование прибрежных акваторий, использование в качестве ретрансляторов связи и потенциальные попытки влияния на судоходство и портовую инфраструктуру Украины.

В то же время украинская разведка отмечает, что хотя РФ и движется в направлении развития морских беспилотников, она делает это с существенным опозданием.

– Они долго жили в логике классического флота: корабли, подводные лодки, авиация. И только тогда, когда стало понятно, что эти инструменты не дают нужного результата, начали искать альтернативу в дронах, – пояснил источник издания.

Там добавляют, что проблема заключается в отсутствии отработанности системы применения, тогда как концепция простого морского дрона-камикадзе уже фактически полностью утратила свою актуальность.

В ГУР объяснили, что современная беспилотная война требует более сложных и многоуровневых решений. Она включает в себя разведку, нужна стабильная связь, ретрансляция и интеграция в общую систему поражения.

Для россиян все это – слабое место разработок, и именно этому они пытаются научиться у украинских дронов.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии журналистам рассказал, что российские разработки в сфере морских дронов в значительной степени являются попыткой воспроизвести украинский подход, который доказал свою эффективность в борьбе с Черноморским флотом РФ.

– Они не копируют конкретный дрон. Они копируют логику: быстрая платформа, малозаметность, модульность, попытка интеграции в систему, – заявил он.

Плетенчук добавил, что у россиян есть проблемы с доступом к компонентам, трудности со связью и навигацией, без чего морской дрон превращается в малоуправляемое и малоэффективное средство.

Между тем эксперт Defense Express Олег Катков подчеркнул, что на данный момент для россиян более эффективным и отработанным инструментом остаются воздушные дроны и ракеты, которые они применяют массово и системно.

Он напомнил, что Украина имеет не так много крупных морских целей, с которыми могли бы бороться россияне.

Эксперты считают, что разработка морских дронов для россиян пока является скорее направлением работы на перспективу, чем инструментом, который сейчас существенно изменил бы ситуацию.

– Новая волна – это ударные и многоцелевые беспилотные катера, которые РФ пытается адаптировать под различные варианты применения. В открытых источниках регулярно фигурируют названия Одуванчик, Murena, Визир, Катран, – перечисляет издание.

Так, по оценкам экспертов, россияне параллельно тестируют различные концепции – от простых ударных платформ с большой боевой частью до тех, которые имеют лучшие сенсорные возможности и являются носителями для меньших дронов, чтобы действовать ближе к побережью или сложным объектам.

Источники отмечают, что противник все же занимается накоплением этих средств, поэтому в зоне потенциального риска остаются украинские порты, логистика, судоходство и военные платформы.

Также возможно комбинированное применение, когда его соединят с воздушными дронами, разведкой или ракетными ударами, чтобы улучшить многоуровневую атаку.

Отдельно отмечается, что существует потенциальная угроза и для судов других государств на маршрутах международного судоходства.

– В стратегическом измерении развитие морских беспилотников рассматривается РФ как составляющая долгосрочной военной политики, направленной на асимметричное противостояние государствам с технологически развитыми военно-морскими силами, – подытожили в ГУР.

Там уточнили, что украинская сторона продолжает следить за изготовлением российских морских дронов для дальнейшей их нейтрализации.

