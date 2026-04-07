Во вторник, 7 апреля, около 7:40 в Одессе произошла авария с участием микроавтобуса и маршрутного автобуса.

За рулём автобуса Volkswagen Transporter был военный. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает ДБР.

Сейчас смотрят

ДТП в Одессе с участием военного: что известно

— По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Transporter, за рулём которого находился военный, столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии одна пассажирка погибла на месте, ещё 11 человек обратились за медицинской помощью, — говорится в сообщении.

Водителя-военного госпитализировали, он в тяжёлом состоянии.

Открыто уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения, повлекшему смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

ДТП произошло на улице Балковской в Одессе. Предварительно установлено, что столкновение микроавтобуса с маршрутным автобусом произошло при движении в одном направлении.

По информации полиции, водителей обоих транспортных средств проверят на состояние опьянения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.