Смертельное ДТП в Одессе: военный на Volkswagen столкнулся с маршруткой
- 7 апреля в Одессе на улице Балковской микроавтобус Volkswagen Transporter столкнулся с маршрутным автобусом.
- В результате ДТП погибла пассажирка, водитель-военнослужащий был госпитализирован.
Во вторник, 7 апреля, около 7:40 в Одессе произошла авария с участием микроавтобуса и маршрутного автобуса.
За рулём автобуса Volkswagen Transporter был военный. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Об этом сообщает ДБР.
ДТП в Одессе с участием военного: что известно
— По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Transporter, за рулём которого находился военный, столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии одна пассажирка погибла на месте, ещё 11 человек обратились за медицинской помощью, — говорится в сообщении.
Водителя-военного госпитализировали, он в тяжёлом состоянии.
Открыто уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения, повлекшему смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается.
ДТП произошло на улице Балковской в Одессе. Предварительно установлено, что столкновение микроавтобуса с маршрутным автобусом произошло при движении в одном направлении.
По информации полиции, водителей обоих транспортных средств проверят на состояние опьянения.
