У вівторок, 7 квітня, близько 7:40 в Одесі сталася аварія за участю мікроавтобуса та маршрутного автобуса.

За кермом автобуса Volkswagen Transporter був військовослужбовець. Його доправили до лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє ДБР.

ДТП в Одесі за участі військового: що відомо

– За попередніми даними, автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом. У результаті аварії одна пасажирка загинула на місці, ще 11 людей звернулися по медичну допомогу, – йдеться повідомленні.

Водія-військовослужбовця госпіталізували, він у тяжкому стані.

Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває.

ДТП сталася на вулиці Балківській в Одесі. Попередньо встановлено, що зіткнення мікроавтобуса із маршрутним автобусом відбулося під час руху в одному напрямку.

За інформацією поліції, водіїв обох транспортних засобів буде перевірено на стан сп’яніння.

