Смертельна ДТП в Одесі: військовий на Volkswagen зіткнувся з маршруткою
- 7 квітня в Одесі на вулиці Балківській мікроавтобус Volkswagen Transporter зіткнувся з маршрутним автобусом.
- У ДТП загинула пасажирка, водія-військового госпіталізували.
У вівторок, 7 квітня, близько 7:40 в Одесі сталася аварія за участю мікроавтобуса та маршрутного автобуса.
За кермом автобуса Volkswagen Transporter був військовослужбовець. Його доправили до лікарні у важкому стані.
Про це повідомляє ДБР.
ДТП в Одесі за участі військового: що відомо
– За попередніми даними, автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом. У результаті аварії одна пасажирка загинула на місці, ще 11 людей звернулися по медичну допомогу, – йдеться повідомленні.
Водія-військовослужбовця госпіталізували, він у тяжкому стані.
Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває.
ДТП сталася на вулиці Балківській в Одесі. Попередньо встановлено, що зіткнення мікроавтобуса із маршрутним автобусом відбулося під час руху в одному напрямку.
За інформацією поліції, водіїв обох транспортних засобів буде перевірено на стан сп’яніння.
