Украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
Сегодня, 13 марта, в ДТП под Киевом погиб эколог и глава Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) Владимир Борейко.
Об этом сообщила его жена Ольга Мусафирова.
Владимир Борейко погиб в ДТП
— В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог. О времени и месте похорон наша семья сообщит дополнительно, — написала в Facebook Ольга Мусафирова.
Обстоятельства трагедии пока неизвестны.
Что известно о Владимире Борейко
Он родился в 1958 году в России. Учился в Донецком государственном университете. Работал сначала слесарем в Донецком трамвайном парке, а затем в президиуме Украинского общества охраны природы, в Министерстве охраны окружающей природной среды Украины. Из министерства ушел из-за бездействия его руководства.
Владимир Борейко возглавлял общественную организацию Киевский эколого-культурный центр, был защитником животных, одним из ведущих активистов природоохранного движения в Украине.
Он написал более 200 книг и более 700 научных статей, посвященных охране природы, экологической этике и защите животных. Владимир Борейко является инициатором ряда природоохранных законов.
Борейко был инициатором переписи самых старых деревьев Украины, активно боролся против дельфинариев и использования капканов, за запрет весенней охоты и т. д.
В 2010 году Владимир Борейко был удостоен почетного звания Заслуженный природоохранник Украины.