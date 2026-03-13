Сегодня, 13 марта, в ДТП под Киевом погиб эколог и глава Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) Владимир Борейко.

Об этом сообщила его жена Ольга Мусафирова.

Владимир Борейко погиб в ДТП

— В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог. О времени и месте похорон наша семья сообщит дополнительно, — написала в Facebook Ольга Мусафирова.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Что известно о Владимире Борейко

Он родился в 1958 году в России. Учился в Донецком государственном университете. Работал сначала слесарем в Донецком трамвайном парке, а затем в президиуме Украинского общества охраны природы, в Министерстве охраны окружающей природной среды Украины. Из министерства ушел из-за бездействия его руководства.

Владимир Борейко возглавлял общественную организацию Киевский эколого-культурный центр, был защитником животных, одним из ведущих активистов природоохранного движения в Украине.

Он написал более 200 книг и более 700 научных статей, посвященных охране природы, экологической этике и защите животных. Владимир Борейко является инициатором ряда природоохранных законов.

Борейко был инициатором переписи самых старых деревьев Украины, активно боролся против дельфинариев и использования капканов, за запрет весенней охоты и т. д.

В 2010 году Владимир Борейко был удостоен почетного звания Заслуженный природоохранник Украины.

