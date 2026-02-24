Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один ребенок госпитализирован. Автомобилем управлял прокурор, его задержали.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Смертельное ДТП на Львовщине: погиб ребенок

— На Львовщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один — госпитализирован. За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, — заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Трагедия произошла сегодня около 19:00 вблизи села Смереков Львовского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. В результате полученных травм 14-летняя девушка погибла на месте происшествия, 9-летний мальчик доставлен в больницу.

По словам генерального прокурора, авария произошла в темное время суток. Водитель возвращался с работы домой. Он прошел обследование, алкогольного опьянения не обнаружили.

По словам генпрокурора, отец погибшей девушки воюет на фронте.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Генеральный прокурор взял производство под личный контроль.

— Мы обеспечим полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Его проводят следователи Государственного бюро расследований, — отметил Кравченко.

Напомним, 19 февраля в поселке Ставище Белоцерковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Jeep и школьного автобуса.

В результате столкновения и автомобилей пострадал один человек, его госпитализировали. Еще один человек оказался зажатым в салоне транспортного средства.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали его медикам скорой помощи.

На момент аварии в автобусе находились 19 детей и шесть взрослых. Никто не пострадал.

