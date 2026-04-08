Взрывы в Полтаве: город атакуют ударные БпЛА
Взрывы в Полтаве прогремели во время атаки вражеских беспилотников.
О взрывах сообщают местные СМИ и Воздушные силы ВСУ.
По предварительным данным, звук взрыва в Полтаве был слышен во время воздушной тревоги.
Перед этим Воздушные силы информировали о движении вражеских БпЛА с разных направлений, в частности над Полтавой и в Полтавском районе.
Военные отмечали, что дроны двигались юго-западным курсом, и призвали жителей находиться в укрытиях.
Эту информацию подтвердил и глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
— По сообщению Воздушных сил, в Полтавском районе зафиксированы вражеские БПЛА. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — подчеркнул чиновник.
Пока официальной информации о повреждениях или пострадавших не поступало.
