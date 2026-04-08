Взрывы в Полтаве прогремели во время атаки вражеских беспилотников.

О взрывах сообщают местные СМИ и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Полтаве 8 апреля: что произошло

По предварительным данным, звук взрыва в Полтаве был слышен во время воздушной тревоги.

Перед этим Воздушные силы информировали о движении вражеских БпЛА с разных направлений, в частности над Полтавой и в Полтавском районе.

Военные отмечали, что дроны двигались юго-западным курсом, и призвали жителей находиться в укрытиях.

Эту информацию подтвердил и глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

— По сообщению Воздушных сил, в Полтавском районе зафиксированы вражеские БПЛА. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — подчеркнул чиновник.

Пока официальной информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.

