Вибухи в Полтаві прогриміли під час атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи в Полтаві 8 квітня: що сталося

За попередніми даними, звук вибуху в Полтаві було чути під час повітряної тривоги.

Перед цим Повітряні сили інформували про рух ворожих БпЛА з різних напрямків, зокрема над Полтавою та в Полтавському районі.

Військові зазначали, що дрони рухалися південно-західним курсом, і закликали жителів перебувати в укриттях.

Цю інформацію підтвердив і очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

— За повідомленням Повітряних сил, у Полтавському районі зафіксовані ворожі БпЛА. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях, – наголосив чиновник.

Наразі офіційної інформації про пошкодження чи постраждалих не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 505-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

