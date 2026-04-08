Вибухи в Полтаві: місто атакують ударні БпЛА
Вибухи в Полтаві прогриміли під час атаки ворожих безпілотників.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Повітряні сили ЗСУ.
Вибухи в Полтаві 8 квітня: що сталося
За попередніми даними, звук вибуху в Полтаві було чути під час повітряної тривоги.
Перед цим Повітряні сили інформували про рух ворожих БпЛА з різних напрямків, зокрема над Полтавою та в Полтавському районі.
Військові зазначали, що дрони рухалися південно-західним курсом, і закликали жителів перебувати в укриттях.
Цю інформацію підтвердив і очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
— За повідомленням Повітряних сил, у Полтавському районі зафіксовані ворожі БпЛА. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях, – наголосив чиновник.
Наразі офіційної інформації про пошкодження чи постраждалих не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 505-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.