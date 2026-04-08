Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 8 апреля: ВСУ уничтожили 1 030 оккупантов и 63 артсистемы
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали почти 1 030 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 8 апреля 2026
- личного состава — около 1 306 500 (+1 030) человек,
- танков — 11 846 +(5) ед,
- боевых бронированных машин — 24 368 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 39 625 (+63) ед,
- РСЗО — 1 723 (+1) ед,
- средств ПВО — 1 341 (+1) ед,
- самолетов — 435 ед,
- вертолетов — 350 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 225 301 (+1 960) ед,
- крылатых ракет — 4 517 ед,
- кораблей и катеров — 33 ед,
- подводных лодок — 2 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 88 103 (+241) ед,
- специальной техники — 4 117 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеРабота НПЗ Лукойла и терминала в Новороссийске парализована после ударов дронов — Reuters
