За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали почти 1 030 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 8 апреля 2026

личного состава — около 1 306 500 (+1 030) человек,

танков — 11 846 +(5) ед,

боевых бронированных машин — 24 368 (+4) ед,

артиллерийских систем — 39 625 (+63) ед,

РСЗО — 1 723 (+1) ед,

средств ПВО — 1 341 (+1) ед,

самолетов — 435 ед,

вертолетов — 350 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 225 301 (+1 960) ед,

крылатых ракет — 4 517 ед,

кораблей и катеров — 33 ед,

подводных лодок — 2 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 88 103 (+241) ед,

специальной техники — 4 117 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 505-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

