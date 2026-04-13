В результате вражеской атаки по Черниговскому району без электроснабжения остались более 12 тыс. абонентов.

Атака на Черниговский район 13 апреля: что известно

Об атаке на Черниговский район сообщили 13 апреля в Черниговоблэнерго.

Российские войска нанесли удар по энергообъекту в Черниговском районе.

В результате попадания повреждена инфраструктура, обеспечивающая электроснабжение населенных пунктов.

Из-за этого без света остались более 12 тыс. потребителей.

Отмечается, что энергетики уже готовятся к ликвидации последствий атаки на Черниговский район 13 апреля.

Аварийно-восстановительные работы начнут сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что Россия продолжает нарушать объявленное перемирие на Пасху.

Всего с начала объявления режима прекращения огня и до 22:00 12 апреля было зафиксировано 7 696 нарушений со стороны противника.

Ракетные, авиационные удары, а также удары дронами-камикадзе (типа Шахед/Гербера) Воздушные силы ВСУ не фиксировали.

Однако армия РФ совершила 1 355 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск, совершила 115 штурмовых действий, нанесла 6 226 ударов дронами-камикадзе типа Италмас, Ланцет, Молния (1 677 раз), FPV-дронами (4 549 раз).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

