Унаслідок ворожої атаки на Чернігівський район без електропостачання залишилися понад 12 тис. абонентів.

Атака на Чернігівський район 13 квітня: що відомо

Про атаку на Чернігівський район повідомили 13 квітня у Чернігівобленерго.

Російські війська завдали удару по енергооб’єкту в Чернігівському районі.

Унаслідок влучання пошкоджено інфраструктуру, що забезпечує електропостачання населених пунктів.

Через це без світла залишилися понад 12 тис. споживачів.

Зазначається, що енергетики вже готуються до ліквідації наслідків атаки на Чернігівський район 13 квітня.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що Росія продовжує порушувати оголошене перемир’я на Великдень.

Усього з початку оголошення режиму припинення вогню до 22:00 12 квітня було зафіксовано 7 696 порушень з боку противника.

Ракетних, авіаційних ударів, а також ударів дронами-камікадзе (типу Шахед/Гербера) Повітряні сили ЗСУ не фіксували.

Однак армія РФ здійснила 1 355 артилерійських обстрілів позицій українських військ, здійснила 115 штурмових дій, завдала 6 226 ударів дронами-камікадзе типу Італмас, Ланцет, Молния (1 677 разів), FPV-дронами (4 549 разів).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

