Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратится в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за расстрела четырех украинских военнопленных и эвакуационной группы во время так называемого Пасхального перемирия.

Об этом он сообщил в Telegram.

Лубинец обратится в ООН и МККК из-за преступлений россиян

— Это грубое и циничное нарушение норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций. Я немедленно направляю письма в МККК и ООН относительно этих преступлений: мир должен знать, что Россия системно нарушает все возможные правила войны и превратила террор в свою тактику, — написал Лубинец.

Он уточнил, что по имеющейся информации из открытых источников российские военные штурмовали украинские позиции.

Сейчас смотрят

В результате этого четверо украинских военных попали в плен.

Однако оккупанты не соблюли нормы международного гуманитарного права и расстреляли безоружных украинцев на месте.

Также вечером 11 апреля российские военные убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области, несмотря на объявленное “прекращение огня”.

— В день Пасхи, когда мир говорит о милосердии и человечности, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к этим ценностям. Там, где должно было быть перемирие — выстрелы. Там, где должна была быть жизнь — смерть. За это должна быть ответственность! – подчеркнул Лубинец.

Расстрел пленных и убийство эвакуационной группы

Недалеко от поселка Ветеринарное Дергачевской громады Харьковской области во время штурма украинских позиций российские военные взяли в плен четырех бойцов одной из механизированных бригад.

Безоружные военные лежали лицом вниз. В этот момент один из оккупантов начал их расстреливать.

По данным проекта Deep State, 11 апреля около 17:30 вблизи Гуляйпольского в Запорожской области российские военные применили FPV-дроны и убили группу раненых украинских военных.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин объявил временное перемирье по случаю Пасхи.

В Кремле заявили, что перемирие продлится с 16:00 по московскому времени 11 апреля до конца суток 12 апреля 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.