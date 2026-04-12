Генштаб о нарушении Россией перемирия на Пасху 2026 года

По состоянию на утро 12 апреля ситуация на фронте остается напряженной. По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают массово нарушать режим прекращения огня, несмотря на объявленное перемирие на Пасху 2026 года.

В частности, за сутки зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня:

28 штурмовых действий противника;

479 вражеских обстрелов;

747 ударов дронами-камикадзе (Ланцет, Молния);

1045 ударов FPV-дронами.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БПЛА типа Shahed 136 не последовало.

В то же время, Воздушные силы ВСУ в 09:03 12 апреля фиксировали вражеский БпЛА курсом на Сумы.

Всего за прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений. По уточненной информации, враг также нанес 58 авиационных ударов, сбросил 184 управляемых авиабомбы, применил 8 458 тыс. дронов-камикадзе и совершил 2 947 обстрелов населенных пунктов и позиций Сил обороны.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались в Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Украинские силы обороны отразили десятки атак противника и нанесли ему потери в живой силе и технике.

— Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также наши воины обезвредили восемь танков, три боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 2081 беспилотный летательный аппарат, 216 единиц автомобильной техники, – сообщают в Генштабе ВСУ.

В 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ заявили, что после 16:00 11 апреля до 10:00 12 апреля в районе Гришиного враг атаковал FPV-дронами и артиллерией украинские позиции.

Кроме того, по данным подразделения, противник пытался продвинуться в сторону поселка малыми пехотными группами. А также активизировался в районе Мирнограда.

Силы обороны уничтожили личный состав и технику противника, вовлеченные в эти атаки.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности к перемирию с Россией на Пасху.

9 апреля Владимир Путин заявил о возможности временного режима прекращения огня на период с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.

11 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о неготовности российской стороны продлить срок пасхального перемирия, подчеркнув, что Москва якобы “не стремится к временному прекращению огня, а к крепкому и устойчивому миру”.

По его словам, такой мир может наступить уже сейчас, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение, однако деталей он не уточнил.

После совещания с военным руководством 11 апреля Зеленский рассказал, как Украина будет реагировать на нарушение тишины со стороны России в период пасхального перемирия. Он подчеркнул, что украинская сторона будет соблюдать режим тишины и будет действовать исключительно зеркально в ответ на любые провокации.

По его словам, в случае отсутствия российских ракет и дронов Украина также будет соблюдать тишину в небе, в то же время на фронте будет действовать аналогичный подход, но каждое украинское подразделение сохраняет право на ответ.

Несмотря на согласие на военное перемирие, Россия нарушала тишину 11 апреля после 16:00 469 раз. В частности, было зафиксировано 22 штурмовых действия врага, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе (Ланцет, Молния) и 275 ударов FPV-дронами. Кроме того, с начала суток произошло 101 боевое столкновение.

