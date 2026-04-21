Ходил по ЖК с автоматом: в Киеве задержали мужчину, в его квартире нашли оружие
В Киеве полицейские задержали 37-летнего мужчину, который поздно вечером ходил по жилому комплексу с автоматом.
Об этом сообщили в полиции Киева.
По данным полиции, сообщение об вооруженном мужчине поступило в Днепровское управление около 23:10.
Заявители сообщили, что в одном из жилых комплексов на улице Каховской ходит мужчина с оружием.
На место немедленно прибыли сотрудники полка полиции особого назначения №1 и экипаж патрульных.
Правоохранители установили квартиру, в которую зашел подозреваемый, после чего задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Задержанным оказался 37-летний местный житель. В полиции отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что жилье в этом комплексе он снимал.
Во время обыска в квартире полицейские обнаружили карабин Кольт М-4, охотничье ружье Escort Magnum BTS12 и около 200 патронов.
Все оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошел всего через несколько дней после резонансного теракта в Киеве 18 апреля.
Тогда вооруженный нападавший открыл стрельбу в Голосеевском районе, в результате чего погибли семь человек, еще 13 получили ранения.
После теракта в Голосеевском районе Киева правоохранительные органы возбудили отдельное уголовное дело в отношении действий полицейских, которые во время нападения оставили ребенка в опасности.
По словам генерального прокурора Руслана Кравченко, действия правоохранителей квалифицированы по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
