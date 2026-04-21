В Киеве полицейские задержали 37-летнего мужчину, который поздно вечером ходил по жилому комплексу с автоматом.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным полиции, сообщение об вооруженном мужчине поступило в Днепровское управление около 23:10.

Заявители сообщили, что в одном из жилых комплексов на улице Каховской ходит мужчина с оружием.

На место немедленно прибыли сотрудники полка полиции особого назначения №1 и экипаж патрульных.

Правоохранители установили квартиру, в которую зашел подозреваемый, после чего задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанным оказался 37-летний местный житель. В полиции отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что жилье в этом комплексе он снимал.

Во время обыска в квартире полицейские обнаружили карабин Кольт М-4, охотничье ружье Escort Magnum BTS12 и около 200 патронов.

Все оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел всего через несколько дней после резонансного теракта в Киеве 18 апреля.

Тогда вооруженный нападавший открыл стрельбу в Голосеевском районе, в результате чего погибли семь человек, еще 13 получили ранения.

После теракта в Голосеевском районе Киева правоохранительные органы возбудили отдельное уголовное дело в отношении действий полицейских, которые во время нападения оставили ребенка в опасности.

По словам генерального прокурора Руслана Кравченко, действия правоохранителей квалифицированы по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

