Ирина Гамалий, редактор сайта
В Киеве вооружённый мужчина открыл стрельбу по прохожим — есть погибшие и раненые
В Голосеевском районе неизвестный открыл стрельбу по людям. Полиция проводит спецоперацию по задержанию преступника.
Об этом сообщает полиция Киева.
Стрельба в Голосеевском районе Киева: что известно
По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.
На место происшествия направлены наряды полиции и спецподразделения КОРД.
Очевидцы утверждают, что вооружённый мужчина забаррикадировался внутри супермаркета Велмарт и взял заложников.
Мужчина с оружием якобы находится внутри магазина и не позволяет людям покинуть помещение.
По состоянию на сейчас официального подтверждения от Национальной полиции Украины или других силовых структур информации о захвате заложников нет.
