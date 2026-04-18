В Голосеевском районе неизвестный открыл стрельбу по людям. Полиция проводит спецоперацию по задержанию преступника.

Об этом сообщает полиция Киева.

Стрельба в Голосеевском районе Киева: что известно

По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.

На место происшествия направлены наряды полиции и спецподразделения КОРД.

Очевидцы утверждают, что вооружённый мужчина забаррикадировался внутри супермаркета Велмарт и взял заложников.

Мужчина с оружием якобы находится внутри магазина и не позволяет людям покинуть помещение.

По состоянию на сейчас официального подтверждения от Национальной полиции Украины или других силовых структур информации о захвате заложников нет.

