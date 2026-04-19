Полицейских отстранили от службы после стрельбы в Киеве 18 апреля.

Об этом 19 апреля сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

19 апреля в сети появилось видео, на котором во время теракта в Голосеевском районе Киева сотрудники полиции якобы убегают от стрелка, оставив 11-летнего мальчика самого. Поэтому правоохранителей отстранили от исполнения служебных обязанностей на период проверки.

Утром 19 апреля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко дал поручение главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ДБР.

Служить и защищать – не просто лозунг. Оно должно быть подкреплено соответствующими профессиональными действиями. Особенно – в критические моменты, когда от этого зависит жизнь людей, – написал Клименко.

По его словам, результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией.

После этого Иван Выговский сообщил, что правоохранителями начато служебное расследование.

— На период проверки сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе распространенные в сети, опрашиваются свидетели. Вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований, заявил Выговский.

Напомним, вчера, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибли 6 человек, еще 9 были госпитализированы в связи с ранениями.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, что привел к гибели людей).

