Взрывы в Днепре: в городе зафиксированы пожары
В результате утреннего взрыва в Днепре сегодня, 22 апреля, произошло несколько пожаров.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре сегодня, 22 апреля, были слышны около 06:30.
В городе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки на Днепр в городе произошло несколько пожаров.
По его словам, обошлось без пострадавших.
Напомним, вчера российская армия почти десять раз атаковала два района Днепропетровщины, применяя беспилотники, артиллерию и управляемые авиабомбы.
В частности, в результате вражеских атак ранения получили четыре человека. Среди них юноши в возрасте 16 и 18 лет, а также мужчины в возрасте 65 и 40 лет.
В атакованных общинах зафиксированы разрушения домов, а также пожары.