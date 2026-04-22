В результате утреннего взрыва в Днепре сегодня, 22 апреля, произошло несколько пожаров.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре сегодня, 22 апреля, были слышны около 06:30.

В городе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки на Днепр в городе произошло несколько пожаров.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Напомним, вчера российская армия почти десять раз атаковала два района Днепропетровщины, применяя беспилотники, артиллерию и управляемые авиабомбы.

В частности, в результате вражеских атак ранения получили четыре человека. Среди них юноши в возрасте 16 и 18 лет, а также мужчины в возрасте 65 и 40 лет.

В атакованных общинах зафиксированы разрушения домов, а также пожары.

