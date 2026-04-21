Уночі та зранку 21 квітня Росія продовжила атаки на українські міста та регіони. Під ударами опинилися Суми, Харківщина та Дніпропетровська область. Водночас у різних регіонах країни зафіксовано поранення цивільних унаслідок російських атак.

На міжнародному рівні Рада Безпеки ООН провела засідання щодо російських ударів по Україні, а в публічному просторі з’явилися ключові заяви президента Володимира Зеленського про війну, оборону та безпеку Європи.

Також у Ніжині через необережне поводження зі зброєю постраждала дитина, а на підприємстві в Рівному стався вибух під час робіт.

Про головні події ночі та ранку 21 квітня – читайте далі.

Засідання Ради безпеки ООН 20 квітня

Рада Безпеки ООН 20 квітня провела засідання, присвячене російським ударам по Україні після масованих атак на Дніпро та інші міста.

Зустріч відбулася на запит України, який підтримали кілька держав-членів Радбезу, зокрема Данія, Франція, Латвія та Велика Британія.

Під час засідання представники ООН доповіли про погіршення безпекової та гуманітарної ситуації в Україні.

Київ наголосив на необхідності міжнародної реакції та посилення тиску на Росію через обстріли цивільної інфраструктури й зростання кількості жертв серед мирного населення.

Вибухи в Сумах

Уночі 21 квітня російські війська завдали удару безпілотниками по Сумах. Вибухи у місті лунали близько 02:00.

Про атаку повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок масованої атаки у житловому секторі Зарічного району міста пошкоджено багатоповерхівки та цивільні автівки. Ще один БпЛА влучив по території лікувального закладу, а також постраждав навчальний заклад.

На місці влучань сталася пожежа. Зокрема, згоріло близько десяти автомобілів.

Загалом поранень дістали 15 осіб. Серед них – троє дітей віком 13, 15 та 17 років. Їх госпіталізовано. Також відомо, що більшість поранених – люди літнього віку. У багатьох гостра реакція на стрес.

Наразі сімох постраждалих обстежують медики.

Триває ліквідація наслідків.

Удари по Харкову

Російські війська атакували Харків увечері 20 квітня та вранці 21 квітня, повідомив міський мер Ігор Терехов.

Внаслідок нічної атаки на Холодногірський та Основ’янський райони міста зафіксовано пошкодження багатоквартирного та приватних будинків.

Крім того, постраждало щонайменше шість осіб, серед яких 17-річна дівчина із гострою реакцією на стрес.

Уранці 21 квітня вибух пролунав у Шевченківському районі міста. Російський дрон влучив в адміністративну будівлю.

Згодом стало відомо про влучання ворожого безпілотника по цивільному підприємству у Київському районі Харкова.

Наразі деталей щодо можливих постраждалих та руйнувань немає.

Обстріли Дніпропетровщини

Протягом доби російські війська майже десять разів атакували два райони Дніпропетровщини, застосовуючи безпілотники, артилерію та керовані авіабомби.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок обстрілів поранення дістали четверо людей.

Ворожі удари припали по Нікополю, а також Червоногригорівській, Мирівській і Марганецькій громадах.

Постраждали двоє юнаків віком 16 і 18 років, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині під ворожим вогнем опинилися Дубовиківська, Миколаївська та Покровська громади. Там зруйновано два приватні будинки, ще два загорілися.

Поранені двоє чоловіків: 65-річного доправили до лікарні, 40-річний проходитиме лікування амбулаторно.

Вибух на підприємстві у Рівному

Під час зварювальних робіт на підприємстві у Рівному вибухнув газовий балон.

Травмовано дев’ять осіб, двоє з них перебувають у важкому стані, повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Поранення хлопчика у Ніжині

У Ніжині на Чернігівщині 12-річний хлопчик дістав поранення ноги під час необережного поводження зі зброєю.

Попередньо встановлено, що зброю за кілька днів до цього на вулиці знайшов 11-річний хлопець і приніс додому. У день інциденту до хлопця завітав 12-річний товариш, якому він вирішив показати знайдену річ.

За даними поліції, постріл стався, коли діти розглядали предмет, схожий на травматичний пістолет.

Постраждалого доправили до лікарні, його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці вилучили пістолет та з’ясовують усі обставини інциденту.

Ключові цитати Зеленського з інтерв’ю для Фактів тижня

Президент України Володимир Зеленський ексклюзивно поспілкувався з ведучою Фактів тижня Оксаною Соколовою.

В інтерв’ю глава держави, зокрема, розкрив деталі революційної угоди Drone Deal, пояснив, що вважає справедливим експортом та чому вимога вийти з Донбасу для України неприйнятна.

Головні тези з інтерв’ю Володимира Зеленського

Говорячи про Drone Deal, президент зазначив, що це унікальна система, яка сьогодні є тільки в України через цю страшну війну, яку Росія веде проти України.

— Це системний підхід і можливість відбивати масовані атаки Шахедів, різної зброї. Тобто ця система у нас унікальна, – зазначив Володимир Зеленський.

Обговорюючи українські оборонні технології, глава держави наголосив, що Made in Ukraine сьогодні бренд. І дороговартісний.

Також Зеленський висловив позицію щодо експорту зброї — Я іноді кажу нашим генералам, що щодо експорту я відкритий до такої формули. Перше – експортуйте, будь ласка, все на наш фронт. А після цього – будь-якій із партнерських країн.

Президент України в інтерв’ю назвав вихід із Донбасу безвідповідальним кроком, а також наголосив на імовірних ризиках нової агресії РФ.

— Є й варіант Б – зробити паралельний, невеликий наступ туди, де можна обмежитися меншою кількістю сил. Чому? Тому що та чи інша держава, наприклад країни Балтії, не готова до сильного протистояння. Через те, що вони маленькі. Не через те, що вони не сміливі, – зазначив він.

Президент також розповів про майбутнє українського ОПК, наголосивши, що необхідно розраховувати майбутню економіку України не тільки з огляду на сільське господарство.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна є фортифікацією для всієї Європи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1518-ту добу.

