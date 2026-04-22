Унаслідок ранкового вибуху в Дніпрі сьогодні, 22 квітня, сталося кілька пожеж.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи в Дніпрі 22 квітня: що відомо

Вибухи у Дніпрі сьогодні, 22 квітня, було чути близько 06:30.

Зараз дивляться

У місті оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро у місті сталося кілька пожеж.

За його словами, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, учора російська армія майже десять разів атакувала два райони Дніпропетровщини, застосовуючи безпілотники, артилерію та керовані авіабомби.

Зокрема, внаслідок ворожих атак поранення дістали четверо людей. Серед них юнаки віком 16 і 18 років, а також чоловіки віко 65 та 40 років.

В атакованих громадах зафіксовано руйнування будинків, а також пожежі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.