РФ нанесла шесть ударов по Новониколаевке в Запорожской области: есть разрушения и раненые
Россияне совершили новую атаку на Новониколаевку Запорожской области во вторник, 21 апреля.
Об этом сообщил начальник местной ОВА Иван Федоров.
Атака на Новониколаевку Запорожской области: что известно
По словам Федорова, враги нанесли шесть ударов по поселку Новониколаевка. В результате атаки на Запорожскую область семь человек пострадали.
– В результате обстрела частично разрушены Дом культуры, общежитие и здание Новониколаевского поселкового совета. Повреждены продуктовый магазин и жильцы. Произошел пожар, который уже ликвидирован, – перечислил он.
Начальник ОВА уточнил, что среди пострадавших – три женщины и четыре мужчины, получившие травмы разной степени тяжести. Их всех передали под наблюдение медиков.
Иван Федоров подчеркнул, что каждый циничный удар врага – его сознательный выбор.
– Россия – страна-террорист, для которой человеческая жизнь не имеет никакой ценности! – подчеркнул председатель ОВА.
В настоящее время воздушная тревога в области продолжается. Федоров отметил, что существует угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБ).
Напомним, на днях в результате взрывов в Балабино вблизи Запорожья пострадали три женщины.
