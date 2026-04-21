Россияне совершили новую атаку на Новониколаевку Запорожской области во вторник, 21 апреля.

Об этом сообщил начальник местной ОВА Иван Федоров.

Атака на Новониколаевку Запорожской области: что известно

По словам Федорова, враги нанесли шесть ударов по поселку Новониколаевка. В результате атаки на Запорожскую область семь человек пострадали.

– В результате обстрела частично разрушены Дом культуры, общежитие и здание Новониколаевского поселкового совета. Повреждены продуктовый магазин и жильцы. Произошел пожар, который уже ликвидирован, – перечислил он.

Начальник ОВА уточнил, что среди пострадавших – три женщины и четыре мужчины, получившие травмы разной степени тяжести. Их всех передали под наблюдение медиков.

Иван Федоров подчеркнул, что каждый циничный удар врага – его сознательный выбор.

– Россия – страна-террорист, для которой человеческая жизнь не имеет никакой ценности! – подчеркнул председатель ОВА.

В настоящее время воздушная тревога в области продолжается. Федоров отметил, что существует угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБ).

Напомним, на днях в результате взрывов в Балабино вблизи Запорожья пострадали три женщины.

Фото: Запорожская ОВА

