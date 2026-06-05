В результате атаки на Конотоп Сумской области пострадали по меньшей мере пять человек, среди них — дети.

Об этом сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин.

Атака на Конотоп: что известно

Атака на Конотоп произошла ориентировочно в 21:41 4 июня.

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В результате попадания российского дрона на территории микрорайона Загребелье в Конотопе загорелся частный жилой дом.

Сообщалось, что внутри могли находиться люди.

По словам городского главы, ранения получил владелец дома. Его травмы предварительно оценивают как нетяжелые.

Позже количество пострадавших возросло. Сейчас известно о пяти пострадавших в результате атаки на Конотоп, Среди них — трое детей 2012, 2017 и 2023 годов рождения.

У старшего ребенка медики диагностировали акубаротравму и острую реакцию на стресс.

Также пострадала мать детей 1988 года рождения. В данный момент дети вместе с матерью находятся в больнице.

Кроме того, из-за атаки Конотоп город остался без водоснабжения и частично без электроэнергии.

Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий удара.

Окончательные последствия атаки на Конотоп устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 563-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Konotop today

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