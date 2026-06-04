Президент Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встречу.

Об этом говорится в открытом письме, которое Зеленский написал российскому диктатору.

Письмо Зеленского Путину: что известно

Зеленский отметил, что потенциальная встреча не обязательно должна состояться в Москве или Киеве — в качестве площадок для переговоров могут рассматриваться страны, которые традиционно принимают дипломатические инициативы по вопросам войны и мира.

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В частности, Швейцария, Турция или отдельные государства арабского региона.

— Нынешняя линия фронта — это отправная точка, с которой должен начаться дипломатический процесс, — подчеркнул президент.

По его словам, Украина готова согласиться на полное прекращение огня на период переговоров, провести обмен пленными по формуле “всех на всех”, а также добиться возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены во время боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что США и европейские страны должны быть вовлечены в этот процесс как стороны, которые могут обеспечить гарантии безопасности.

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