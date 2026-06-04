Хватит войны, выбор за вами: Зеленский обратился к Путину в письме с призывом к встрече
Президент Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встречу.
Об этом говорится в открытом письме, которое Зеленский написал российскому диктатору.
Письмо Зеленского Путину: что известно
Зеленский отметил, что потенциальная встреча не обязательно должна состояться в Москве или Киеве — в качестве площадок для переговоров могут рассматриваться страны, которые традиционно принимают дипломатические инициативы по вопросам войны и мира.
В частности, Швейцария, Турция или отдельные государства арабского региона.
— Нынешняя линия фронта — это отправная точка, с которой должен начаться дипломатический процесс, — подчеркнул президент.
По его словам, Украина готова согласиться на полное прекращение огня на период переговоров, провести обмен пленными по формуле “всех на всех”, а также добиться возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены во время боевых действий.
Зеленский подчеркнул, что США и европейские страны должны быть вовлечены в этот процесс как стороны, которые могут обеспечить гарантии безопасности.
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