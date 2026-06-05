Унаслідок атаки на Конотоп Сумської області постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них — діти.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Атака на Конотоп: що відомо

Атака на Конотоп сталася орієнтовно о 21:41 4 червня.

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Унаслідок влучання російського дрона на території мікрорайону Загребелля в Конотопі загорівся приватний житловий будинок.

Повідомлялося, що всередині могли перебувати люди.

За словами міського голови, поранення дістав власник будинку. Його травми попередньо оцінюють як нетяжкі.

Пізніше кількість постраждалих зросла. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих унаслідок атаки на Конотоп. Серед них — троє дітей 2012, 2017 та 2023 років народження.

У найстаршої дитини медики діагностували акубаротравму та гостру реакцію на стрес.

Також постраждала мати дітей 1988 року народження. Наразі діти разом із матір’ю перебувають у лікарні.

Крім того, через атаку Конотоп місто залишилося без водопостачання та частково без електроенергії.

Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків удару.

Остаточні наслідки атаки на Конотоп встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 563-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Konotop today

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