Під час нічної атаки на Україну 28 червня російські війська застосували балістичні та протикорабельні ракети, а також безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 28 червня: що відомо

Уночі проти 28 червня (з 18:00 27 червня) російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області РФ, шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області.

Зараз дивляться

Також РФ застосувала 142 ударні безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу Пародія.

Запуски безпілотників здійснювалися з районів Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованої частини Донецької області та Гвардійського у поки що окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 28 червня сили протиповітряної оборони збили або приглушили одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс, шість балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 125 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Ще на 13 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Зокрема, зранку 28 червня пролунали вибухи в Києві під час балістичної атаки РФ.

Унаслідок атаки зафіксовано кілька пожеж у Дарницькому районі міста.

За словами начальника Київської МВА Тимура Ткаченка, в одному випадку займання сталося поблизу житлового будинку, за іншою адресою вогонь охопив станцію технічного обслуговування. Також загорілася нежитлова будівля.

Станом на ранок відомо про двох постраждалих унаслідок атаки на Київ.

Уночі проти 28 червня російські війська також атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками та артилерією.

За словами Олександра Ганжі, протягом доби ворог майже 20 разів обстрілювали три райони області.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська міська та сільська громади. Унаслідок одного з ударів загорілася будівля спортивної школи.

У Підгородненській громаді Дніпровського району через атаку виникла пожежа на автозаправній станції, де постраждала одна людина.

Ще дві пожежі на АЗС сталися в Губиниській громаді Самарівського району. Також пошкоджено автомобілі.

Поранення дістала 41-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.