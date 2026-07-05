Атака на Харьков 5 июля: враг ударил по Киевскому району, есть раненые
Около 11 утра 5 июля россияне атаковали Харьков. Взрывы прогремели в Киевском районе, пять человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Атака на Харьков сегодня, 5 июля: какие последствия
Глава ОВА рассказал, что враг нанес удар по Киевскому району. В результате взрывных ранений пострадали три женщины 73, 75 и 40 лет, а также 74-летний мужчина.
В результате вражеской атаки на Харьков получила травмы 18-летняя девушка.
Все пострадавшие доставлены в больницы и находятся под наблюдением врачей.
В ГСЧС уточнили, что попадание зафиксировано в дорожное покрытие неподалеку от станции метрополитена.
Напомним, около семи часов утра в воскресенье россияне ударили по Харькову ударными беспилотниками.
Дрон типа Молния попал в автозаправочную станцию в Индустриальном районе Харькова.
В результате утренней атаки на Харьков 5 июля острую реакцию на стресс получила 60-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.