Около 11 утра 5 июля россияне атаковали Харьков. Взрывы прогремели в Киевском районе, пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на Харьков сегодня, 5 июля: какие последствия

Глава ОВА рассказал, что враг нанес удар по Киевскому району. В результате взрывных ранений пострадали три женщины 73, 75 и 40 лет, а также 74-летний мужчина.

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В результате вражеской атаки на Харьков получила травмы 18-летняя девушка.

Все пострадавшие доставлены в больницы и находятся под наблюдением врачей.

В ГСЧС уточнили, что попадание зафиксировано в дорожное покрытие неподалеку от станции метрополитена.

Напомним, около семи часов утра в воскресенье россияне ударили по Харькову ударными беспилотниками.

Дрон типа Молния попал в автозаправочную станцию в Индустриальном районе Харькова.

В результате утренней атаки на Харьков 5 июля острую реакцию на стресс получила 60-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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