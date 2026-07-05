Взрывы в Харькове прогремели утром 5 июля, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 5 июля: что известно

По словам Игоря Терехова, российский беспилотник типа Молния ударил по автозаправочной станции в Индустриальном районе Харькова.

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Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате обстрела подверглась острой реакции на стресс 60-летняя женщина. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте.

Сейчас информация о последствиях взрывов в Харькове сегодня, 5 июля, уточняется.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, что враг постоянно наносит удары по АЗС в разных областях Украины.

В частности, 3 июля российские войска также атаковали автозаправочную станцию — на этот раз на трассе Днепр — Кривой Рог в Софиевской общине Криворожского района Днепропетровской области.

В результате удара возник пожар, были повреждены АЗС и автомобили. Погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Трое пострадавших находились в тяжелом состоянии с ожогами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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