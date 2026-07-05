Атака на Богодухов: РФ убила двух человек, еще двое пострадали
Два человека погибли и двое пострадали во время атаки на Богодухов Харьковской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Богодухов сегодня, 5 июля: что известно
Атака на Богодухов сегодня утром, 5 июля, была с применением беспилотников.
Под удар попали супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля.
Атака на Богодухов 5 июля унесла жизни двух мужчин.
Пострадали две женщины в возрасте 26 и 40 лет. У обеих врачи диагностировали острую реакцию на стресс.
Медицинская помощь им была оказана на месте.
Сейчас на месте рилета работают все экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Синегубов