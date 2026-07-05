Два человека погибли и двое пострадали во время атаки на Богодухов Харьковской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Богодухов сегодня, 5 июля: что известно

Атака на Богодухов сегодня утром, 5 июля, была с применением беспилотников.

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Под удар попали супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля.

Атака на Богодухов 5 июля унесла жизни двух мужчин.

Пострадали две женщины в возрасте 26 и 40 лет. У обеих врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

Медицинская помощь им была оказана на месте.

Сейчас на месте рилета работают все экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Синегубов

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