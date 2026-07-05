Близько 11 ранку 5 липня росіяни здійснили атаку на Харків. Вибухи пролунали у Київському районі, п’ятеро людей дістали поранень.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Харків сьогодні, 5 липня: які наслідки

Очільник ОВА розповів, що ворог вдарів по Київському району. Унаслідок вибухових поранень дістали поранення троє жінок 73, 75 та 40 років, а також 74-річний чоловік.

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Унаслідок ворожої атаки на Харків була травмована 18-річна дівчина.

Всі постраждалі направлені до лікарень і перебувають під наглядом лікарів.

У ДСНС уточнили, що влучання зафіксовано в дорожнє покриття неподалік станції метрополітену.

Нагадаємо, близько сьомої години ранку неділі росіяни вдарили по Харкову ударними безпілотниками.

Дрон типу Молнія влучив в автозаправну станцію в Індустріальному районі Харкова.

Унаслідок ранкової атаки на Харків 5 липня зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка. Вона отримала допомогу на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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