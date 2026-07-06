Атака дронов на Одессу: ранен мужчина, повреждены дома и общежитие
- Россия ночью атаковала Одессу ударными беспилотниками.
- Повреждены многоэтажные дома, пять частных домов, общежитие и гаражи.
- Спасатели потушили все пожары.
Ночью российские войска атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела пострадал 23-летний мужчина, также зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Ночная атака на Одессу 6 июля
По предварительным данным, ранение получил 23-летний мужчина. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В результате российской атаки повреждены многоэтажные жилые дома, в которых выбиты окна, частный дом, а также автостоянка с гаражными помещениями. В одном из частных домов вспыхнул пожар.
Кроме того, в одном из районов Одессы загорелись гаражи. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.
На местах ударов работают оперативные штабы и профильные службы. Жители могут получить консультации по вопросам оформления помощи и компенсации за поврежденное имущество.
По состоянию на 07:00 в Киевском районе Одессы повреждены пять частных домов и общежитие. В настоящее время продолжается разбор завалов. Несмотря на последствия атаки, движение трамваев не прекращалось — поврежденные рельсы уже восстановили.
В Хаджибейском районе коммунальные службы завершили уборку придомовой территории.
Также уже принято 26 заявлений от жителей на получение компенсации за поврежденное имущество.
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