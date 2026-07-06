Ночью российские войска атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела пострадал 23-летний мужчина, также зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Ночная атака на Одессу 6 июля

По предварительным данным, ранение получил 23-летний мужчина. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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В результате российской атаки повреждены многоэтажные жилые дома, в которых выбиты окна, частный дом, а также автостоянка с гаражными помещениями. В одном из частных домов вспыхнул пожар.

Кроме того, в одном из районов Одессы загорелись гаражи. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

На местах ударов работают оперативные штабы и профильные службы. Жители могут получить консультации по вопросам оформления помощи и компенсации за поврежденное имущество.

По состоянию на 07:00 в Киевском районе Одессы повреждены пять частных домов и общежитие. В настоящее время продолжается разбор завалов. Несмотря на последствия атаки, движение трамваев не прекращалось — поврежденные рельсы уже восстановили.

В Хаджибейском районе коммунальные службы завершили уборку придомовой территории.

Также уже принято 26 заявлений от жителей на получение компенсации за поврежденное имущество.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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