Ночью в Киеве раздавались взрывы — российский враг атаковал столицу ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В настоящее время известно о по меньшей мере 9 погибших и более 40 раненых.

Об этом сообщили глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и в ГСЧС Украины.

Обновлено в 07:22.

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В 01:44 Тимур Ткаченко предупредил, что Россия наносит ракетный удар по Киеву, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Наибольшие разрушения понесла Подольский район. По данным ГСЧС, ракета попала в 9-этажный жилой дом, где разрушены конструкции с девятого по пятый этажи. Спасатели вывели на свежий воздух 17 человек, ещё 28 жильцов эвакуировали с верхних этажей с помощью автолестницы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Также в районе зафиксированы повреждения еще нескольких жилых домов. По другим адресам загорелась обшивка крыши и лифтовая шахта, частично разрушена кровля 19-этажного дома, во дворе горели автомобили, а обломки вражеского снаряда повредили 25-этажное здание на уровне 16-го этажа. Кроме того, спасатели продолжают поиск пострадавших в 21-этажном жилом доме, где разрушены конструкции со второго по пятый этажи.

В Голосеевском районе, по информации ГСЧС, в результате российской атаки загорелось нежилое здание. Ранее Тимур Ткаченко также сообщал о падении обломков вражеской цели и пожаре в пятиэтажном жилом доме.

В Дарницком районе повреждения зафиксировали сразу в нескольких местах. По словам начальника КГВА, пострадали жилые многоэтажки. В ГСЧС уточнили, что на территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов обломки попали на уровне четвертого этажа, в другом вспыхнул пожар в квартире площадью 150 кв. м. Также горел расположенный рядом гаражный кооператив.

По другому адресу обломки попали в 30-этажный жилой дом, в результате чего на 23–25 этажах возник пожар.

По состоянию на 05:25, по информации Тимура Ткаченко, в результате российской атаки на Киев погибли как минимум девять человек, еще 46 получили ранения. Среди пострадавших – пять детей.

Спасательные работы на местах ударов продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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