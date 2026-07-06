Вночі російські війська атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждав 23-річний чоловік, також зафіксовано руйнування житлових будинків, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомили керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Нічна атака на Одесу 6 липня

За попередніми даними, поранення дістав 23-річний чоловік. Йому надають усю необхідну медичну допомогу.

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Унаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, де вибито вікна, приватний будинок, а також автостоянку з гаражними приміщеннями. В одному з приватних будинків спалахнула пожежа.

Крім того, в одному з районів Одеси загорілися гаражі. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

На місцях ударів працюють оперативні штаби та профільні служби. Мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення допомоги та компенсації за пошкоджене майно.

Станом на 07:00 у Київському районі Одеси пошкоджено п’ять приватних будинків і гуртожиток. Наразі триває розбір завалів. Попри наслідки атаки, рух трамваїв не припинявся — пошкоджені колії вже відновили.

У Хаджибейському районі комунальні служби завершили прибирання прибудинкової території.

Також уже прийнято 26 заяв від мешканців на отримання компенсації за пошкоджене майно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 594-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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