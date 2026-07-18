Российские войска вечером нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, на борту которого возник пожар.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на судно в Одесском порту

По его словам, удар пришелся на портовую инфраструктуру региона. Ракета повредила надстройку гражданского судна, после чего там произошло возгорание.

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Экипаж, состоявший из 17 человек, был эвакуирован. Четверо членов команды получили ранения. Медики оказали им необходимую помощь, в госпитализации они не нуждались.

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник также сообщил, что Россия в очередной раз нанесла удар по гражданскому торговому судну.

По его словам, целенаправленные атаки на гражданскую портовую инфраструктуру и торговый флот свидетельствуют о сознательном нарушении Россией норм международного права.

Калашник отметил, что такие удары создают угрозу не только Украине, но и безопасности международного судоходства и стабильности мировых цепей поставок.

13 июля РФ атаковала гражданское судно под флагом Того в Одесской области. Тогда погибли пять членов экипажа, еще 12 получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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