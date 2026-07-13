РФ атаковала гражданское торговое судно под флагом Республики Того, разгружавшее минеральные удобрения в одном из портов Одесской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Атака на судно в Одесском порту 13 июля

По его словам, российский удар пришелся на надстройку судна, после чего на борту вспыхнул пожар. В результате атаки погибли трое членов экипажа, еще пятеро моряков получили ранения. Всех раненых госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь.

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В Администрации морских портов Украины отметили, что в результате атаки также повреждены объекты портовой инфраструктуры и другие гражданские сооружения на территории порта.

Там подчеркнули, что Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Одесской области. По данным администрации, только за последние несколько дней российские удары унесли жизни шести человек – работников портовой отрасли, водителей и моряков, выполнявших гражданскую работу.

Украина подчеркивает, что удары по гражданским портам и торговым судам представляют угрозу безопасности международного судоходства, стабильности мировой торговли и глобальной продовольственной безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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