Российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами (КАБ) по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщили секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь и председатель Сумского ОВА Олег Григоров.

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По словам Кобзаря, попадание было зафиксировано в Заречном и Ковпаковском районах города. Вблизи одного из мест удара погиб гражданский.

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Олег Григоров уточнил, что мужчина как раз ехал на автомобиле, когда российская авиабомба ударила поблизости. Теперь его личность устанавливают.

В результате атаки повреждены и разрушены около 20 частных жилых домов. Также получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.

О других пострадавших не сообщается. На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы.

Информация о последствиях российского удара по Сумам уточняется.

8 августа российский ударный дрон атаковал поезд Сумы — Киев. Поездная бригада эвакуировали пассажиров, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 630-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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