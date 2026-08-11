Россия четырьмя КАБами атаковала Сумы: есть разрушения, погиб мужчина
- Россия атаковала Сумы четырьмя КАБами.
- Повреждены и разрушены около 20 частных домов.
- Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами (КАБ) по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки погиб мужчина.
Об этом сообщили секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь и председатель Сумского ОВА Олег Григоров.
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По словам Кобзаря, попадание было зафиксировано в Заречном и Ковпаковском районах города. Вблизи одного из мест удара погиб гражданский.
Олег Григоров уточнил, что мужчина как раз ехал на автомобиле, когда российская авиабомба ударила поблизости. Теперь его личность устанавливают.
В результате атаки повреждены и разрушены около 20 частных жилых домов. Также получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.
О других пострадавших не сообщается. На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы.
Информация о последствиях российского удара по Сумам уточняется.
8 августа российский ударный дрон атаковал поезд Сумы — Киев. Поездная бригада эвакуировали пассажиров, обошлось без пострадавших.
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