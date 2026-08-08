8 августа армия РФ совершила атаку на поезд Сумы — Киев ударным беспилотником.

Атака на поезд Сумы — Киев сегодня: что известно

Атака на поезд Сумы — Киев произошла сегодня, 8 августа.

Как сообщили в Укрзализныце, россияне попали в локомотив гражданского транспорта.

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Мониторинговая группа успела заблаговременно сообщить об угрозе.

Поездная и локомотивная бригада эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.

Разрушениям подвергся один из вагонов.

В настоящее время железнодорожники работают над тем, чтобы отклонение от графика на этом участке было минимальным.

Пользуясь случаем в Укрзализныце благодарят Сумскую областную военную администрацию за тесную координацию и помощь с ликвидацией последствий атаки на поезд Сумы — Киев.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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