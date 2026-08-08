Дрон попал в локомотив поезда Сумы — Киев, один из вагонов поврежден
8 августа армия РФ совершила атаку на поезд Сумы — Киев ударным беспилотником.
Атака на поезд Сумы — Киев сегодня: что известно
Атака на поезд Сумы — Киев произошла сегодня, 8 августа.
Как сообщили в Укрзализныце, россияне попали в локомотив гражданского транспорта.
Мониторинговая группа успела заблаговременно сообщить об угрозе.
Поездная и локомотивная бригада эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.
Разрушениям подвергся один из вагонов.
В настоящее время железнодорожники работают над тем, чтобы отклонение от графика на этом участке было минимальным.
Пользуясь случаем в Укрзализныце благодарят Сумскую областную военную администрацию за тесную координацию и помощь с ликвидацией последствий атаки на поезд Сумы — Киев.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.